Продажи автомобильной техники за третью неделю июля выросли на 9%

За период с 18 по 24 июля 2022 года в нашей стране было реализовано 10913 единиц новой автомобильной техники, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Таким образом, объем продаж автотранспорта по итогам третьей недели июля оказался на 9% больше, чем за вторую неделю.

Также эксперты агентства отмечают, что рыночный рост коснулся всех сегментов автомобильной техники. При этом сильнее всего он наблюдается среди легковых машин, на долю которых пришлось 75%. Так, с 18 по 24 июля россияне купили 8199 новых легковых автомобилей. И это на 11% больше, чем неделей ранее (с 11 по 17 июля).

Продажи грузовиков выросли на 6% до 1519 экземпляров. На 3% увеличилась реализация легких коммерческих машин (LCV), которые разошлись тиражом в 1010 единиц. На столько же выросли и продажи автобусов (+3% до 185 шт.).