Продажи автомобильной техники за третью неделю июля выросли на 9%

За период с 18 по 24 июля 2022 года в нашей стране было реализовано 10913 единиц новой автомобильной техники, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт». Таким образом, объем продаж автотранспорта по итогам третьей недели июля оказался на 9% больше, чем за вторую неделю.
Также эксперты агентства отмечают, что рыночный рост коснулся всех сегментов автомобильной техники. При этом сильнее всего он наблюдается среди легковых машин, на долю которых пришлось 75%. Так, с 18 по 24 июля россияне купили 8199 новых легковых автомобилей. И это на 11% больше, чем неделей ранее (с 11 по 17 июля).
Продажи грузовиков выросли на 6% до 1519 экземпляров. На 3% увеличилась реализация легких коммерческих машин (LCV), которые разошлись тиражом в 1010 единиц. На столько же выросли и продажи автобусов (+3% до 185 шт.).
Эксперты агентства не исключают, что продажи автомобильной техники в целом за июль могут оказаться выше, чем в июне. «Традиционно к концу месяца объемы реализации увеличиваются. Осталась одна неделя июля и, по всей видимости, продажи будут еще больше. А это вселяет надежду, что июльский объем авторынка превысит уровень июня», - считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов. Напомним, что по итогам июня в РФ было реализовано 44,3 тыс. единиц автомобильной техники. А за три недели июля этот показатель составил 31,2 тыс. штук.
Более подробная информация о еженедельном состоянии рынка в разбивке по маркам, моделям и регионам содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: РОЛЬФ, Луидор