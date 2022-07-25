EXEED показал новый кроссовер AtlantiX, который ожидается в России

Премиальный бренд EXEED, принадлежащий компании Chery, показала новый кроссовер AtlantiX, который ожидается и на российском рынке. Производство новинки будет налажено на заводе в китайском Циндао в ноябре этого года. Планируется выпускать по 10 тыс. автомобилей новой модели ежемесячно.

Как пишет портал Motor.ru, у AtlantiX будут две модификации. Первая – с обычным бензиновым мотором объемом 2 л в связке с 8-диапазонным «автоматом». Вторая – гибридная с установкой ET-i, которая в Китае уже предлагается для кроссовера VX – на нем суммарная отдача ДВС и электромотора составляет 326 л.с. Кроссовер получит полный привод и адаптивную подвеску. Также заявлен продвинутый автопилот второго уровня (в самой компании его обозначают как L2.9).

Напомним, ранее премиальный бренд EXEED представил новую продуктовую стратегию. Марка будет следовать системе «4-3-2»: в модельную линейку войдут четыре автомобиля с традиционными двигателями внутреннего сгорания, три гибрида и два электромобиля.