EXEED показал новый кроссовер AtlantiX, который ожидается в России

Премиальный бренд EXEED, принадлежащий компании Chery, показала новый кроссовер AtlantiX, который ожидается и на российском рынке. Производство новинки будет налажено на заводе в китайском Циндао в ноябре этого года. Планируется выпускать по 10 тыс. автомобилей новой модели ежемесячно.
Как пишет портал Motor.ru, у AtlantiX будут две модификации. Первая – с обычным бензиновым мотором объемом 2 л в связке с 8-диапазонным «автоматом». Вторая – гибридная с установкой ET-i, которая в Китае уже предлагается для кроссовера VX – на нем суммарная отдача ДВС и электромотора составляет 326 л.с. Кроссовер получит полный привод и адаптивную подвеску. Также заявлен продвинутый автопилот второго уровня (в самой компании его обозначают как L2.9).
Напомним, ранее премиальный бренд EXEED представил новую продуктовую стратегию. Марка будет следовать системе «4-3-2»: в модельную линейку войдут четыре автомобиля с традиционными двигателями внутреннего сгорания, три гибрида и два электромобиля.
Так, на сегодняшний день модельный ряд EXEED включает среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, которые продаются в том числе на российском рынке, и в скором времени к ним присоединится кроссовер AtlantiX. Что же касается гибридов, то один из них уже представлен – это EXEED LX ET-i. В состав силовой установки входят «турбочетверка» 1.5 TCI мощностью 156 л.с., а также тяговый электромотор и генератор, интегрированные в «робот» DHT. Еще один электромотор установлен на задней оси, а суммарная отдача агрегатов составляет 326 л.с. Двумя другими гибридами EXEED станут VX и упомянутый AtlantiX. Полноценных электрокаров будет два, и пока они известны под внутризаводскими обозначениями E03 и Е0Y. Ожидается, что E03 будет представлять собой седан или лифтбек, и станет первой моделью бренда с таким типом кузова. По предварительным данным, он будет разгоняться до 100 км/ч за три секунды, а запас хода составит 700 км. Подробностей о Е0Y пока нет за исключением того, что он, как и E03, дебютирует в 2023 году.
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Фото: EXEED