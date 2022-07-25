АВТОВАЗ начал продажи упрощенного внедорожника LADA Niva Legend

АВТОВАЗ начал продажи трехдверного внедорожника LADA Niva Legend в новой комплектации Classic 2022 модельного года. Стоимость автомобиля составляет от 647,6 тыс. рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 796,5 тыс. рублей без ее использования. Таким образом, цена модели снизилась на 3% или 22,4 тыс. рублей, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, в базовую версию Classic входят гидроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, штампосварные 16-дюймовые диски колес, стальная защита картера, аудиоподготовка (антенна и жгуты проводов к двум передним динамикам). Напомним, эта специальная комплектация была разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов.

Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобиль оснащается системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.