Модель УАЗа в 1 полугодии стала самым популярным пикапом в России

УАЗ «Пикап» по итогам 6 месяцев 2022 года стал лидером продаж в своем сегменте. Такие данные приводят агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Так, за период с января по июнь в нашей стране было реализовано 999 новых экземпляров модели УАЗ «Пикап». Второе место, с небольшим отставанием от лидера, занял Toyota Hilux, продажи которого составили 941 единицу. При этом японская модель лидировала по итогам 1 квартала. Замкнул тройку лидеров еще один «японец» – пикап Mitsubishi L200, с результатом 631 автомобиль. Кроме них, в ТОП-5 российского сегмента пикапов в 1 полугодии попали и две китайские модели – JAC T6 (225 шт.) и Great Wall Poer (219 шт.).

Всего же за отчетный период в России было реализовано 3,5 тыс. новых пикапов, что на 23% меньше, чем в январе – июне 2021 года. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», пикапы показывают наименьшее падение среди всех сегментов рынка. Более подробно об этом – здесь.

Фото: УАЗ