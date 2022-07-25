Горьковский автозавод ушел в корпоративный отпуск

Горьковский автозавод с сегодняшнего дня приостановил производство на период двухнедельного корпоративного отпуска. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что возобновить работу ГАЗ планирует 8 августа.

Во время корпоративного отпуска на Горьковском автозаводе будет проводиться установка оборудования для организации серийного производства новой модели легкого коммерческого автомобиля «Соболь NN». Серийное производство новинки планируется в четвертом квартале 2022 года. Выпуск линейки «Соболь NN» начнется с грузового и грузопассажирского фургонов, в дальнейшем появятся другие модификации.

Напомним, в июле Горьковский автозавод работал в графике полной рабочей недели. Ранее на предприятиях «Группы ГАЗ» был выпущен приказ о возможном переходе на режим 4-дневной рабочей недели с 19 мая по 18 ноября 2022 года в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек. В мае и июне сокращенная рабочая неделя не вводилась. Как сообщалось, в компании в антикризисном режиме работает ситуативный штаб, который вводит меры реагирования с учетом ежедневных изменений условий ведения бизнеса и возможных последствий в перспективе.

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Фото: ГАЗ