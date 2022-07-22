АВТОВАЗ может начать продажи ограниченной партии обновленной LADA Vesta

АВТОВАЗ в ближайшее время может начать отгрузку дилерам автомобилей обновленной LADA Vesta. Как пишет портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на дилеров АВТОВАЗа, это будет ограниченная партия, которая была выпущена до приостановки производства на предприятии «ЛАДА Ижевск».

Всего будет отгружено около 800 автомобилей LADA Vesta NG во всех кузовах (седан, универсал и их кросс-версии). Это количество машин будет распределено на все автоцентры (всего в России около 300 официальных дилеров LADA). То есть каждый дилер получит примерно по две машины. Автомобили будут в средних комплектациях (Comfort+, Luxe), базовой и самой дорогой версий исполнения пока не будет. Цены на LADA Vesta NG должны быть объявлены в конце июля.

Напомним, в феврале 2022-го на заводе «ЛАДА Ижевск» стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В настоящее время конвейер «ЛАДА Ижевск» приостановлен из-за дефицита комплектующих, вызванного разрывов логистических цепочек. Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, компания рассчитывает вновь запустить производство флагманской LADA Vesta в Ижевске в начале 2023 года.

Что касается внешних изменений обновленной модели, в передний бампер интегрирована изящная дуга, отходящая от корпуса блок-фары и отделенная серебристым молдингом. Сам бампер обладает более развитым рельефом, который особенно выразителен благодаря новой форме Икс-образных молдингов. У нового автомобиля – полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. Дизайн решетки радиатора рестайлинговой LADA Vesta отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекает два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок, соответствующий внедорожному характеру автомобиля. Также увеличен логотип LADA. Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в своей вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль. Для рестайлинговой LADA Vesta предусмотрен новый дизайн 16-ти и 17-дюймовых колесных дисков, представляющий собой комбинацию черного лака и алмазной шлифовки.

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Фото: АВТОВАЗ