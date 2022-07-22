Toyota представила новый Crown в четырех модификациях

Компания Toyota представила модель Crown нового поколения, которая поступит в продажу до конца нынешнего года. Напомним, в далеком 1955 году Toyota Crown стала первым массовым пассажирским автомобилем японской марки. Все следующие версии машины без исключения представляли собой полноразмерные седаны, пишет портал Motor.ru. Однако в этом году инженеры пошли на радикальные изменения: 16-е поколение Crown выпустили сразу в четырех вариантах: классический седан, «вседорожный» седан, приподнятый хэтчбек и кроссовер, который в компании называют «универсалом».

По своим габаритным размерам новый Crown стал чуть больше предшественника (хотя пока технические характеристики раскрыты только для кросс-седана). Длина новинки составляет 4930 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1540 мм, а размер колесной базы равен 2850 мм. Для сравнения, Crown всего на 45 мм длиннее нынешней Toyota Camry, а расстояние между осями у новинки больше на 25 мм.

Как говорят в Toyota, в процессе разработки инженеры старались перенести классический седан в эпоху кроссоверов. Новое поколение Crown отличается увеличенным дорожным просветом, плавными линиями кузова и покатой крышей. Модель переехала на новую, более жесткую, платформу. Спереди установлены стойки McPherson, а сзади – многорычажка.

Для вседорожного седана будут доступны две гибридные силовые установки: в основе одной из них находится атмосферник 2.5, а второй – турбомотор 2.4. В первом случае мощность достигает 186 л.с., а во втором – 272 л.с. Также в состав установок входит никель-гидридные аккумуляторы и система полного привода E-Four.

В салоне автомобилей находится 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, которая дополнена экраном мультимедийной системы такого же размера. В базе новинка оснащена подогревом передних сидений, климат-контролем, беспроводной зарядкой и аудиосистемой с шестью динамиками. В топовой модификации появится панорамная крыша, вентиляция кресел, адаптивная регулируемая подвеска, 21-дюймовые диски, премиальная аудиосистема и набор систем безопасности Safety Sense.

Кросс-седан в Японии будет стоить от 4 млн 350 тысяч до 6 млн 050 тыс. иен (от 1,8 миллиона до 2,5 млн рублей). Цены и характеристики других модификаций семейства будут объявлены позднее. Также известно, что новый Crown снова планируют вывести на рынок США, где он не продавался 60 лет, а потом еще в 40 странах.

Во сколько обходится содержание автомобиля Toyota (или другой марки) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Toyota