Kia представила обновленный кросс-хэтчбек XCeed

Компания Kia официально представила обновленную кросс-версию хэтчбека Ceed, которая известна под названием XCeed. Производство новинки будет запущено на заводе в Словакии до конца этого лета, а европейские продажи начнутся в сентябре.

Как пишет портал Motor.ru, обновленный XCeed, как и прочие модели Kia, наконец обзавелся новыми шильдиками, изменился дизайн фонарей и бамперов, а радиаторная решетка стала заметно уже. Сзади появился черный диффузор, а за доплату доступны 18-дюймовые колесные диски.

Версию GT-Line можно узнать по еще более узкой решетке, крупным воздухозаборникам на переднем бампере и диффузору, окрашенному в цвет кузова. В салоне установлено иное рулевое колесо со скошенной нижней частью, потолок обит черной тканью, а у кресел более развитая боковая поддержка. Такой кросс-хэтчбек комплектуется 1,6-литровым мотором на 204 л.с., который знаком по хот-хэтчу Proceed GT. С места до 100 км/ч XCeed GT-Line разгоняется за 7,5 секунды.