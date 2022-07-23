Эксперты рассказали, на сколько могут снизиться цены на автомобили

Этим летом автомобили практически перестали дорожать – как новые, так и подержанные. При этом отдельные компании даже снижаю цены на свои модели. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, могут ли машины подешеветь, и стоит ли в связи с этим откладывать их покупку.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексея Старикова, наибольшее повышение цен на новые машины наблюдалось в 1 квартале 2022 года – тогда оно в среднем составило 30 – 40%. Сейчас зафиксировано снижение стоимости на новые модели, из-за чего сохраняется умеренный спрос со стороны клиентов.

«Рынок имеет разнонаправленный тренд – кто-то снижает цены и снижает достаточно существенно. Однако большая часть рынка стоит, несмотря на все внешние факторы – курс валюты, низкий спрос и так далее. Но субъективно можно заметить, что снижение происходит тогда, когда закупки были по ценам до 24 февраля, и есть диапазон стоимости, которая может быть снижена. Мне кажется что наибольший процент снижения цен будет на марки из массового сегмента, когда у людей, кто планировал покупать автомобиль, изменилась жизненная ситуация и деньги нужны для других задач. Цены могут быть на уровне февраля и даже ниже, но, скорее всего, это будет не раньше декабря. Обусловлено это тем, что будет заканчиваться 2022 год и с 1 января автомобили, которые не будут проданы, уже не считаются «новыми», – комментирует генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

В свою очередь, директор по развитию автохолдинга «КЛЮЧАВТО» Юлия Овчинникова не советует откладывать покупку, ожидая дальнейшего снижения цен. В решении о приобретении автомобиля стоит руководствоваться личными потребностями. Но немаловажным фактором является будущая стоимость владения и обслуживания автомобиля.

«Ситуация на вторичном рынке, прежде всего, связана со стабилизацией рубля, а также с новыми импортными поставками автомобилей, которые дешевле тех, что есть на рынке. На это повлияло снижение ограничений и требований по ввозимым машинам. В текущей ситуации дефицита новых автомобилей, машины с пробегом, особенно сертифицированные с гарантией и минимальным километражем, стали полноценной альтернативой и замещением за счет соотношения цены и качества. При сохранении благоприятной экономической ситуации автомобили с пробегом дорожать не будут», – говорит директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский.

Подробнее о том, какой автомобиль – новый или подержанный – сегодня можно приобрести по наиболее выгодной стоимости, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОСТАТ