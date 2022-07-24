Казахстанский автопром в 1 полугодии 2022 года вырос на треть

По итогам первого полугодия 2022 года в Казахстане было произведено 51565 единиц техники всех типов, что на 30,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), в отчетный период было выпущено 46972 легковых автомобиля (+35,8%), 3862 грузовика (-9,4%), 611 автобусов (+14,4%), 280 прицепов и полуприцепов и 120 единиц прочей специализированной техники. Спад производства грузовых автомобилей вызван обнулением в Казахстане утилизационного сбора на седельные тягачи, что также привело к приостановке ряда производственных проектов по грузовому транспорту.

За первые шесть месяцев 2022 года костанайским заводом «СарыаркаАвтоПром» было произведено 31992 легковых, грузовых автомобилей и автобусов (+33,5%). Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 16841 легковой автомобиль (+36,7%). Семипалатинский «СемАЗ» отгрузил 1200 единиц коммерческой техники. В Кокшетау «КАМАЗ-Инжиниринг» выпустил 626 грузовых автомобилей. Завод Hyundai Trans Auto произвел 556 грузовиков и автобусов. На счету QazTehna и Daewoo Bus Kazakhstan – 97 и 111 автобусов соответственно.

Всего же по итогам первого полугодия в пятерке самых популярных брендов (включая экспорт) оказались: Chevrolet (17650 шт.), Hyundai (16841 шт.), Kia (6085 шт.), LADA (4343 шт.) и JAC (3089 шт.). В разрезе моделей лидирует Chevrolet Cobalt (11321 шт.), Chevrolet Nexia (3988 шт.), Hyundai Sonata (3726 шт.), Hyundai Tucson (3707 шт.) и Hyundai Elantra (3132 шт.).

Экспорт в Узбекистан, Россию, Беларусь и Кыргызстан за первое полугодие 2022 года вырос на 23% до 4557 автомобилей.

Согласно прогнозу АКАБ, в этом году рост производства в Казахстане сохранится на уровне более 20%, в том числе благодаря программе льготного автокредитования, которая стартовала в мае 2022 года.

Как сообщалось ранее, за шесть месяцев 2022 года жители республики приобрели 51847 машин – на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на фоне перебоев с поставками новых машин из России доля автомобилей казахстанского производства в июне достигла 83,5% от общих продаж.

Какие автомобили казахстанского производства могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «СарыаркаАвтоПром»