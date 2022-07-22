В Минпромторге допустили скорую отмену механизма параллельного импорта

Российским производителям надо готовиться к тому, что механизм параллельного импорта, запущенный в мае и позволяющий ввозить в Россию отдельные товары без согласия правообладателя, в скором времени может быть отменен, как только появятся российские аналоги. Об этом заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что запуск параллельного импорта был призван сбалансировать рынок и является временным решением.

Как пишет агентство «Интерфакс», в настоящее время механизм параллельного импорта действует до конца года. Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, всегда поддерживавшая этот механизм, заявляла о целесообразности введения параллельного импорта на постоянной основе.

Напомним, закон о легализации параллельного импорта дает право ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 году. Так, по параллельному импорту в Россию разрешено ввозить Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, а также двигатели Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen. В начале июля Минпромторг скорректировал список брендов, которые разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. Теперь по «серым» схемам в страну можно поставлять автомобили BMW.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России набирает обороты параллельный импорт, и даже дилеры стали ввозить автомобили по такой схеме. Машины ввозят через Казахстан, Белоруссию, Грузию, Южную Корею, Эмираты и ряд других стран. Импорт суммарно небольшой, но он идет: так, в июне в Россию был импортирован 8271 легковой автомобиль, без учета ввоза из стран Таможенного союза. В марочной структуре импорта лидирующие позиции занимают китайские Chery и Geely – в июне было импортировано 2296 и 1390 таких автомобилей соответственно. На третьем месте – корейский бренд Hyundai (1159 шт.), на четвертом – китайская марка EXEED (895 шт.). Замыкает пятерку лидеров японский Mitsubishi (500 шт.). Показатели импорта других брендов составили менее 500 единиц, а в ТОП-10 из них попали: Kia, Changan, Toyota, Subaru и Infiniti.