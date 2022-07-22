В России запасы новых иномарок подходят к концу

В России почти закончились запасы новых иномарок, о чем свидетельствуют фотографии опустевших складских площадок, на которых еще недавно простаивали тысячи автомобилей.

Портал Autonews.ru опубликовал новый фоторепортаж – на этот раз из Санкт-Петербурга. Прежде на территориях огромных логистических терминалах в Подмосковье находились десятки тысяч новых иномарок. Теперь же, видимо, запасы машин в Северной столице практически закончились – судя по снимкам, количество автомобилей на всех площадках близко к нулю. Несколько машин, которые можно пересчитать по пальцам, остались на собственных складах автосалонов. Кроме того, в регионе находятся склады при закрывшихся ныне заводах Hyundai-Kia, Toyota и Nissan, и на них также почти не осталось автомобилей.

«Однозначно, если ситуация не начнет меняться, рынок в ближайшие месяцы продолжит демонстрировать падение. Дилеры не получают достаточных объемов поставок – в отрасли наблюдается дефицит, оставшихся запасов может хватить на период работы от 2 до 5 месяцев. Информации о датах возобновления поставок или работы локальных производств у нас нет, исключением являются производители из Китая, которые продолжают массово отгружать автомобили», комментирует заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

По оценке генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, к концу года в сегменте новых автомобилей уровень продаж снизится на 50% по сравнению с итогами 2021 года, на вторичном рынке – на 25%. Это объясняется нехваткой предложений у дилеров из-за ограничений в поставках от импортных автоконцернов, в связи с чем снижается и потребительский спрос. Такая тенденция сохранится как минимум еще несколько ближайших месяцев. Если партнерские отношения между Россией и недружественными странами не восстановятся, из-за ограниченного ассортимента новых авто цены на них будут расти, а вторичный рынок не сможет пополняться большинством привычных импортных моделей. Кроме того, те, кто сейчас владеет автомобилем, особенно 2-3 летним, откладывают продажу, поскольку мала вероятность за вырученную сумму приобрести новую машину.

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Фото: Autonews.ru