Китайский авторынок в июне 2022 года вырос на 41%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июня составили 2 млн 222 тыс. единиц – это на 41,2% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), столь высокая положительная динамика обусловлена, в частности, отложенным покупательским спросом, сформировавшимся в период недавних локдаунов в ряде регионов страны, а также запуском новых мер по поддержке авторынка, которые, помимо электромобилей, теперь распространяются на машины с двигателями внутреннего сгорания. По итогам шести месяцев 2022 года китайский авторынок увеличился на 3,4% до 10 млн 355 тыс. машин.

Согласно актуальному прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может вырасти на 8% до 23 млн машин. При этом реализация машин на новых источниках энергии увеличится почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц. Напомним, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

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