В Госдуме предложили тратить маткапитал на покупку автомобиля

В Госдуме разработали законопроект, расширяющий возможности использования материнского капитала. Предполагается, что эти средства можно будет потратить на приобретение автомобиля российского производства. При этом машина должна стоить не дороже 2 млн рублей, а мощность двигателя – не выше 125 л.с. Документ направлен в правительство для получения заключения, пишет газета «Известия». По мнению экспертов, такая возможность позволит дополнительно стимулировать спрос на автомобили.

Напомним, ранее Минпромторг России возобновил реализацию программы льготного автокредитования, по условиям которой скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25%. В ней будут участвовать все модели УАЗ, LADA, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей.

«Льготные кредиты распространяется только на отечественные бренды и только на автомобили стоимостью до 2 млн рублей. Но чудодейственным образом такая госпрограмма действует на весь рынок. Все производители, которые не включены в нее, начинают от себя давать скидки, иначе интерес к их продукту пропадает, а в результате начинает расти весь рынок», – комментирует директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Газпромбанк Автолизинг