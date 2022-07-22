EXEED рассказал о развитии модельного ряда

Премиальный бренд EXEED, принадлежащий компании Chery, представил новую продуктовую стратегию. Марка будет следовать системе «4-3-2»: в модельную линейку войдут четыре автомобиля с традиционными двигателями внутреннего сгорания, три гибрида и два электромобиля, пишет портал Motor.ru.

На сегодняшний день модельный ряд EXEED включающет среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, и все они продаются в том числе на российском рынке. В скором времени к ним присоединится кроссовер AtlantiX, который будет оснащаться 2-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 8-диапазонным «автоматом». Новинке обещан продвинутый автопилот второго уровня (в самой компании его обозначают как L2.9). Производство EXEED AtlantiX будет налажено на заводе в китайском Циндао в ноябре этого года.

Что же касается гибридов, то один из них уже представлен – это EXEED LX ET-i. В состав силовой установки входят «турбочетверка» 1.5 TCI мощностью 156 л.с., а также тяговый электромотор и генератор, интегрированные в «робот» DHT. Еще один электромотор установлен на задней оси, а суммарная отдача агрегатов составляет 326 л.с. Двумя другими гибридами EXEED станут VX и упомянутый AtlantiX.

Полноценных электрокаров будет два, и пока они известны под внутризаводскими обозначениями E03 и Е0Y. Ожидается, что E03 будет представлять собой седан или лифтбек, и станет первой моделью бренда с таким типом кузова. По предварительным данным, он будет разгоняться до 100 км/ч за три секунды, а запас хода составит 700 км. Подробностей о Е0Y пока нет за исключением того, что он, как и E03, дебютирует в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка EXEED готовит обновление модельного ряда в России. Так, до конца июля у дилеров появится кроссовер EXEED TXL с новым 2-литровым двигателем. Кроме того, машина получит модернизированный подогрев сидений с обогревом не только подушки, но и спинки сиденья. К концу лета в продажу поступит полноразмерный VX с новым цветом салона, а к концу 2022 года ожидается кроссовер LX с новым мотором объемом 1,6 л, роботизированной трансмиссией и полным приводом. На 2023 год запланирован запуск абсолютно нового купеобразного кроссовера, который займет место между моделями TXL и VX. В компании намекнули, что новинка станет развитием концепта AntlatiX.

Напомним, премиальная марка CHERYEXEED, позже переименованная в EXEED, вышла на российский рынок в октябре 2020 года. В первом полугодии 2022-го EXEED демонстрирует активный рост на российском рынке: количество официальных дилеров выросло на 63% и составляет 83. Так, впервые открылись дилерские центры в Рязани, Калуге, Туле, Иваново, Сочи, Казани, Барнауле и других городах. Дополнительно усилено присутствие в Москве (открыто 5 новых дилеров), и в Санкт-Петербурге (открыто 4 новых дилера).

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Фото: EXEED