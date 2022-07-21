В России начались продажи нового легкого грузовика Dongfeng Captain-T

Компания «Дунфэн Мотор Рус» начала продажи нового легкого коммерческого автомобиля Dongfeng Captain-T категории N1. Новинка представлена в двух модификациях DFA1030S-1 и DFA1030S-2 полной массой 2490 кг и 3490 кг соответственно. Габариты автомобиля составляют 5430х1945х2046 мм, колесная база – 2800 мм, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, модификация DFA1030S-1 грузоподъемностью 570 кг не попадает под ограничения, введенные в Москве на проезд в центр, а также имеет право въезда в отдельные районы, относящиеся к так называемому «грузовому каркасу». Универсальная конструкция рамы позволяет устанавливать на шасси различные типы кузовов, что значительно расширяет сферу использования.
Dongfeng Captain-T оснащается рядным четырехцилиндровым турбодизелем рабочим объемом 2237 куб.см. экологического класса «Евро-5». Двигатель развивает 128 л.с. при 3000 об/мин и 315 Нм крутящего момента, развиваемого с 2000 об/мин. Агрегат снабжен непосредственным впрыском с общей рампой, сажевым фильтром и нейтрализатором отработавших газов.
В трансмиссии применяется механическая 5-ступенчатая коробка передач в паре с сухим однодисковым сцеплением. В главной паре использован гипоидный редуктор с передаточным отношением 4,875:1. Передняя и задняя подвески Dongfeng Captain-T выполнены по зависимой схеме на продольных рессорах. Такая конструкция обеспечивает надежность автомобиля при полной нагрузке и простоту обслуживания. В тормозной системе передней оси установлены дисковые механизмы, на задней – барабанные. В комплектацию входят антиблокировочная система ABS и система курсовой устойчивости ESC. Рулевое управление – реечное с гидроусилителем. Автомобиль комплектуется шинами размерности 185R15LT, причем на задней оси применяется двускатная ошиновка.
Dongfeng Captain-T доступен в России в комплектации Comfort. Рулевое колесо имеет регулировку по высоте, для удобства на руле продублированы клавиши управлением мультимедийной системой. В список оборудования входят кондиционер, электрические стеклоподъемники, подогрев водительского сиденья и аудиосистема с 2 динамиками и разъемом AUX. В набор светотехники входят галогеновые фары головного света, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары впереди и сзади. В комплектацию включены иммобилайзер и система «ЭРА-ГЛОНАСС».
Dongfeng Captain-T предлагается в России в трех версиях: шасси DFA1030S-1 полной массой до 2,5 т (от 1 млн 690 тыс. руб.), шасси DFA1030S-2 полной массой до 3,5 (от 1 млн 829 тыс. руб.), а также 2,5-тонная версия DFA1030S-1 в комплектном исполнении с цельнометаллической бортовой платформой размерами 3400х1920х355 мм (от 1 млн 790 тыс. руб.).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что до выхода на российский рынок модели Captain-T компания Dongfeng была представлена здесь только в сегменте легковых машин – единственной моделью кроссовером DFM 580. Так, продажи новых таких автомобилей по итогам 1 полугодия 2022 года, по данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», составили 111 единиц. Это в 8,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
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Фото: «Дунфэн Мотор Рус»