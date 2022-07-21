Автомобили с пробегом за полгода подорожали на 17%

В июле 2022 года средняя цена* подержанного легкового автомобиля в нашей стране составила 1 млн 224 тыс. рублей, что на 17% превышает аналогичный показатель января. Такие данные обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Так, в начале года средняя цена автомобиля с пробегом находилась на отметке 1 млн 049 тыс. рублей. Таким образом, за полгода она увеличилась на 17%, или 175 тыс. рублей. Но если сравнивать нынешний результат с тем, что был год назад (в июле 2021-го), то удорожание б/у машин составило 61%, или 463 тыс. рублей.

А вот по сравнению с июнем цены на вторичном рынке в среднем увеличились только на 1,2%. В деньгах же подержанные автомобили за месяц стали дороже на 14 тыс. рублей. Более подробная информация об этом содержится здесь.