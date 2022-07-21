Hyundai представила минивэн Stargazer на базе Creta

Компания Hyundai представила минивэн Stargazer, разработанный специально для Индонезии. Производство новинки будет налажено на местном заводе Hyundai Motor Manufacturing Indonesia в промышленном районе Чикаранг, где уже выпускаются кроссоверы Creta, Santa Fe и Palisade, а также электрокаров Ioniq 5. Цены на Stargazer стартуют с 243,3 млн индонезийских рупий (946 тыс. рублей), в то время как топ-версия модели обойдет в 307,1 млн рупий (1,2 млн рублей), пишет портал Motor.ru.
В основе Hyundai Stargazer лежит платформа SP2: она же используется для кроссвэна Kia Carens, кроссоверов Kia Seltos и Hyundai Creta. Двигатель один – бензиновый «атмосферник» 1.5 мощностью 115 л.с. и 144 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо вариатором.
Дизайн минивэна близок к старшей модели Staria и наполнен глубоким символизмом. Светодиодная «лента» на передке – это проходящий через территорию Индонезии экватор (то же самое значение у «черного пояса» на государственном гербе). Фонари в форме буквы «Н» означают не только Hyundai, но также связь восточной и западной частей страны. При этом дизайн-концепция Sleek One Box использует всего одну основную линию и зрительно увеличивает размеры машины.
Салон Stargazer рассчитан на шесть либо семь пассажиров. Диагональ экрана мультимедийной системы – 8 дюймов, экрана приборной панели – 4,2. В зависимости от версии в оснащение машины войдут беспроводная зарядка и широкий перечень электронных систем безопасности – от предотвращающей фронтальные столкновения до контролирующей поперечный трафик при выезде задним ходом с парковки.
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Фото: Hyundai