Параллельный импорт: география и практика

Тема параллельного импорта стала все чаще появляться в СМИ. В конце марта Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее ввоз зарубежных товаров на территорию РФ без согласия правообладателей. В списке товаров, составленным Минпромторгом, в том числе автомобильные бренды.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», получив обратную связь от своей аудитории, решили организовать отдельный форум, посвященный теме параллельного импорта.

В очном формате в Москве на B2B-площадке форума наконец-то встретятся представители автобизнеса – руководители, специалисты отделов развития бизнеса, продаж, снабжения, IT и другие. С коллегами-практиками они обсудят инструменты и возможности параллельного импорта, экономику и логистику в современных условиях, а также перспективы работы с разными странами – как СНГ, так и дальнего зарубежья.

Форум «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты» будет состоять из трех блоков, один из которых называется «География и практика параллельного импорта». В процессе обсуждения приглашенные эксперты ответят на 3 главных вопроса:

1. Откуда и как сейчас идут поставки, какие группы товаров ввозятся, какие проблемы наиболее сложные для операторов? Как их решать?

2. Кто и как выстраивает новые товарные потоки?

3. Китай, Казахстан, ОАЭ, Турция, Япония, Беларусь – что везут из этих стран?

Преимущество всех форумов аналитического агентства «АВТОСТАТ» не только в насыщенной программе, но и в возможности личного знакомства между спикерами и участниками. Гости форума также смогут наладить деловые контакты и обсудить различные возможности для своего бизнеса тет-а-тет.

Форум «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты» пройдет 16 августа в офлайн- и онлайн-форматах. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно здесь.