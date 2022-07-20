ТОП-10 самых продаваемых китайских грузовых автомобилей в России

Грузовики из Китая атакуют российский рынок – за вторую неделю июля они выбились в лидеры, а их доля достигла 44%. Между тем, эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили составить рейтинг самых популярных китайских грузовых автомобилей по итогам 1 полугодия 2022 года, обработав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Самой продаваемой моделью среди китайских грузовиков в нашей стране является самосвал Shacman/Shaanxi SX3318, который за прошедшие полгода был куплен в количестве 1309 экземпляров. Второе место занимает еще один самосвал этой же марки – Shacman/Shaanxi SX3258, результат которого составил 1157 единиц.

На третьем месте находится самосвал FAW CA3310 (403 шт.). Далее следуют две модели JAC – среднетоннажный грузовик N120 (369 шт.) и самосвал N350 (350 шт.).

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных «китайцев» в грузовом сегменте российского рынка попали: Howo 3327 (318 шт.), Howo 3407 (249 шт.), FAW CA3250 (242 шт.), JAC N90 (190 шт.) и Shacman/Shaanxi SX4258 (165 шт.). При этом две последние модели – это среднетоннажник и тягач соответственно. А остальные три – самосвалы.