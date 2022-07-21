Казахстанский авторынок в июне показал лучший результат с начала года

В Казахстане по итогам июня продано 11418 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 2,9% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), это лучший результат с начала года, при этом на фоне перебоев с поставками новых машин из России доля автомобилей казахстанского производства в июне выросла до 83,5% от общих продаж. За шесть месяцев 2022 года жители республики приобрели 51847 машин – на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным АКАБ, лидером на казахстанском авторынке в июне остается Chevrolet, результат которой составил 4104 автомобиля (+35%). Второе место сохраняет Hyundai, увеличившая реализацию на 29,9% до 2529 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 1316 экземпляров (-10,4%). Далее следует LADA с показателем 1112 проданных машин (+8%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи дилеры реализовали 756 автомобилей (-45,6%).

Какие автомобили казахстанского производства могут появиться на российском рынке – смотрите здесь.