Мировой авторынок в июне впервые за год вышел «в плюс»

Мировой авторынок в июне увеличился на 0,4% до 7 млн 095 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые с июня прошлого года. По итогам шести месяцев 2022 года реализация автомобилей в мире составила 38 млн 468 тыс. единиц (-8,5%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце стал Китай с показателем 2 млн 483 тыс. машин, что на 29,5% выше показателя годичной давности. Скачок продаж обусловлен, в частности, отложенным покупательским спросом, сформировавшимся в период недавних локдаунов в ряде регионов страны, а также запуском новых мер по поддержке авторынка, которые помимо электромобилей теперь распространяются на машины с двигателями внутреннего сгорания. В Америке было реализовано 1 млн 130 тыс. автомобилей – на 12,6% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июне составили 1 млн 106 тыс. машин (-17,4%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 39,7% до 246,6 тыс. единиц. В Южной Америке местные дилеры реализовали 198 тыс. машин, что на 3,7% меньше по сравнению результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (324,9 тыс. шт., -9,8%), Канаду (149 тыс. шт., -11,5%) и Корею (143 тыс. шт., -11,9%).

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