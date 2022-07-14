Премиальная марка EXEED готовит обновление модельного ряда в России, в настоящее время включающего среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, который поступил в продажу в марте этого года.

Как рассказал газете «Известия» генеральный директор EXEED Cars Russia Геннадий Баранов, до конца июля у дилеров появится кроссовер EXEED TXL с новым 2-литровым двигателем. Кроме того, машина получит модернизированный подогрев сидений с обогревом не только подушки, но и спинки сиденья. К концу лета в продажу поступит полноразмерный VX с новым цветом салона, а к концу 2022 года ожидается кроссовер LX с новым мотором объемом 1,6 л, роботизированной трансмиссией и полным приводом. На 2023 год запланирован запуск абсолютно нового купеобразного кроссовера, который займет место между моделями TXL и VX. В компании намекнули, что новинка станет развитием концепта AntlatiX.

Напомним, премиальная марка CHERYEXEED, позже переименованная в EXEED, вышла на российский рынок в октябре 2020 года. В первом полугодии 2022-го EXEED демонстрирует активный рост на российском рынке: количество официальных дилеров выросло на 63% и составляет 83. Так, впервые открылись дилерские центры в Рязани, Калуге, Туле, Иваново, Сочи, Казани, Барнауле и других городах. Дополнительно усилено присутствие в Москве (открыто 5 новых дилеров), и в Санкт-Петербурге (открыто 4 новых дилера).

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Фото: EXEED