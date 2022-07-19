Грузовики из КНР впервые стали лидерами российского рынка

Самыми популярными грузовыми автомобилями в России стали китайские. Такой факт обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» по продажам автомобильной техники за вторую неделю июля 2022 года.
Так, за период с 11 по 17 июля в нашей стране было реализовано в общей сложности 630 новых грузовиков китайских марок. В свою очередь, продажи новых грузовых машин отечественных брендов составили 617 штук. Таким образом, «китайцы» впервые стали лидерами российского рынка в данном сегменте.
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля грузовиков из КНР постоянно растет. Если по итогам июня она составила 31%, то в первую неделю июля достигла 37,6%, а во вторую и вовсе увеличилась до 44%. А вот доля отечественных марок за неделю, напротив, снизилась – с 50,5% до 43% (в июне – 53%). Дело в том, что их продажи между неделями упали на 21%, в то время как у «китайцев» они выросли на 8%.
Также отметим, что в десятке самых популярных брендов на рынке новых грузовых машин половина – снова китайские. Лидирует среди них Shacman/Shaanxi, объем реализации которого за вторую неделю июля составил 233 единицы, что позволило ему занять 2-е место в общем зачете (выше только российский КАМАЗ). Далее следуют: Howo (165 шт., 3-е место), FAW (112 шт., 4-е место), JAC (71 шт., 6-е место) и Hongyan (22 шт., 9-е место).
А что происходит с «китайцами» в сегменте легковых машин? Об этом читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Shacman/Shaanxi