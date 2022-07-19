Грузовики из КНР впервые стали лидерами российского рынка

Самыми популярными грузовыми автомобилями в России стали китайские. Такой факт обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» по продажам автомобильной техники за вторую неделю июля 2022 года.

Так, за период с 11 по 17 июля в нашей стране было реализовано в общей сложности 630 новых грузовиков китайских марок. В свою очередь, продажи новых грузовых машин отечественных брендов составили 617 штук. Таким образом, «китайцы» впервые стали лидерами российского рынка в данном сегменте.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что доля грузовиков из КНР постоянно растет. Если по итогам июня она составила 31%, то в первую неделю июля достигла 37,6%, а во вторую и вовсе увеличилась до 44%. А вот доля отечественных марок за неделю, напротив, снизилась – с 50,5% до 43% (в июне – 53%). Дело в том, что их продажи между неделями упали на 21%, в то время как у «китайцев» они выросли на 8%.