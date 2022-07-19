Модернизированная LADA Niva Legend получила версию «скорая помощь»

Компания «Швабе» госкорпорации «Ростех» в рамках прошедшей недавно промышленной выставке «Иннопром» представила автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости на базе LADA Niva Legend Prima. Первые серийные машины в комплектации «скорая помощь» будут направлены заказчикам уже в августе, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Внедорожник LADA Niva Legend Prima может быть исполнен в варианте класса А и класса B. Первый ориентирован на экстренную транспортировку пациентов на небольшие расстояния и оснащен опцией капсулы – внутренней стенкой для большей безопасности медиков и пациента. Второй вариант создается на усовершенствованной для бездорожья колесной базе, снабжен двигателем повышенной мощности, увеличенным салоном и способен перевозить до двух пациентов и бригаду из трех врачей. Такой вариант кареты скорой помощи подойдет, например, для доставки больного из районного центра в областную больницу.

Кареты скорой от «Ростеха» пригодны к использованию в условиях низких температур, оснащены двухконтурными кондиционерами и поворотными сиденьями для удобства медперсонала. Как дополнительное преимущество – невысокий для полноприводных автомобилей уровень корпуса, что повышает удобство погрузки пациента на каталке.

«Оба варианта автомобиля объединяют изначальные внедорожные качества полного привода с блокировкой дифференциалов Niva Legend. Колесная база усовершенствована для бездорожья, установлены колеса 16-го радиуса. Мы провели изменения и по двигателю – мощность увеличилась до 110 л.с.», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA Niva Legend (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Ростех»