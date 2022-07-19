Российский авторынок в июне 2022 года остался на девятом месте в Европе

Автомобильный рынок России, который в июне продолжил падение, остался на девятом месте в европейском первенстве.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июнь, лидером по реализации автомобилей стала Германия, где было продано 224558 машин (-18,1%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 171087 машин (-14,2%). Третий результат показала Великобритания – 140958 проданных автомобилей (-24,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за первый летний месяц с 1996 года.

Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 127209 машин (-15%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), запуск мер по субсидированию покупки экологически чистых машин во второй половине мая продолжает сдерживать падение продаж, хотя оно также измеряется двузначными величинами. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в июне снизился на 7,8% и составил 89252 машины.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна остается на девятой строчке европейского рейтинга позади Польши (39585 шт., -8,5%), Бельгии (34814 шт., -15,3%) и Нидерландов (30012 шт., -8,9%). Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в прошлом месяце составили 27761 единицу (-82%). Чуть меньший результат показала Швеция, чей авторынок стал десятым по величине в Европе, – 26088 реализованных машин (-27,7%).

С полным списком автодилеров по городам РФ можно ознакомиться здесь.