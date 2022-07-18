Кроссовер Chery Tiggo 4 стал самой продаваемой иномаркой за вторую неделю июля

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» определили самые продаваемые в России автомобили по итогам второй недели июля. Первые две позиции в модельном рейтинге сохраняют «лады», а вот на третьей строчке оказался кроссовер Chery Tiggo 4, став лучшим среди иномарок.

Так за период с 11 по 17 июля россияне купили 1250 новых автомобилей семейства LADA Granta и 464 машины семейства LADA Vesta. Китайский Chery Tiggo 4 разошелся тиражом в 282 экземпляра. Это позволило ему завоевать титул лидера среди иностранных моделей.

Далее следуют два «корейца» – Kia Rio и Hyundai Creta, показатели продаж которых за прошлую неделю составили 269 и 259 единиц соответственно. Кроме них, в ТОП-10 попали: Chery Tiggo 7 PRO (240 шт.), Haval Jolion (240 шт.), Hyundai Solaris (225 шт.), Geely Coolray (213 шт.) и Renault Logan (187 шт.).