Кроссовер Chery Tiggo 4 стал самой продаваемой иномаркой за вторую неделю июля | АВТОСТАТ

Кроссовер Chery Tiggo 4 стал самой продаваемой иномаркой за вторую неделю июля

0

Кроссовер Chery Tiggo 4 стал самой продаваемой иномаркой за вторую неделю июля

Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022г. Расширенная версия
Все ежемесячные обзоры

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт» определили самые продаваемые в России автомобили по итогам второй недели июля. Первые две позиции в модельном рейтинге сохраняют «лады», а вот на третьей строчке оказался кроссовер Chery Tiggo 4, став лучшим среди иномарок.

Так за период с 11 по 17 июля россияне купили 1250 новых автомобилей семейства LADA Granta и 464 машины семейства LADA Vesta. Китайский Chery Tiggo 4 разошелся тиражом в 282 экземпляра. Это позволило ему завоевать титул лидера среди иностранных моделей.

Далее следуют два «корейца» – Kia Rio и Hyundai Creta, показатели продаж которых за прошлую неделю составили 269 и 259 единиц соответственно. Кроме них, в ТОП-10 попали: Chery Tiggo 7 PRO (240 шт.), Haval Jolion (240 шт.), Hyundai Solaris (225 шт.), Geely Coolray (213 шт.) и Renault Logan (187 шт.).

Кроссовер Chery Tiggo 4 стал самой продаваемой иномаркой за вторую неделю июля

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего с 11 по 17 июля 2022 года жители РФ приобрели 7404 новых легковых автомобиля – на 1% больше, чем неделей ранее. Более подробная информация об этом содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery, Haval

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажикитайские автомобилимодели-лидерытоп-10cherychery tiggo 4chery tiggo 7 progeelygeely coolrayhavalhaval jolionhyundaihyundai cretahyundai solariskiakia rioladalada grantalada vestarenaultrenault logan

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно