Названы сроки российских продаж нового кроссовера OMODA C5

Первая модель нового бренда OMODA – кроссовер C5 – поступит в продажу на российском рынке в четвертом квартале 2022 года. Предположительно новинка может появиться у российских дилеров уже в октябре. Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров. В планах компании заключить дилерские соглашения до конца лета этого года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Напомним, кроссовер OMODA C5 был представлен прошлой осенью на автосалоне в Гуанчжоу, а серийное производство новинки началось в феврале 2022-го. Габариты автомобиля составляют 4400 х 1830 х 1585 мм при колесной базе 2630 мм. По параметрам он находится между Geely Coolray и Haval Jolion. При этом выглядит OMODA C5 футуристичнее обоих потенциальных конкурентов – во многом благодаря двухъярусной оптике с узкой линией дневных ходовых огней, а также решетке радиатора, ставшей частью бампера. Профиль кроссовера чем-то напоминает упомянутый Coolray, однако OMODA C5 кажется массивнее. Задняя часть автомобиля отличается фонарями, объединенными в единую линию, а также хромированной окантовкой выхлопной системы.

Что касается интерьера OMODA C5, экраны центральной консоли и приборной панели представляют собой единый блок, а количество физических кнопок сведено к минимуму. Стоит также отметить дефлекторы обдува, объединенные в единый горизонтальный элемент, а также сенсорный блок управления климат-контролем и беспроводную зарядку для смартфона. Под капотом OMODA C5 установлен 1,6-литровый представитель семейства Астесо, знакомый россиянам по EXEED TXL. В Китае он форсирован до 197 л.с. и выдает 290 Нм, а пару ему составляет 7-ступенчатый «робот». Подвеска соответствует мощному двигателю: спереди она представлена стандартным «Макферсоном», а на задней оси можно увидеть многорычажную независимую схему. В будущем OMODA C5 обзаведется менее производительными 1,5-литровыми агрегатами и даже получит гибридную и полностью электрическую версии. При этом стоит отметить, что OMODA C5, как и большинство моделей Chery, – переднеприводный кроссовер.