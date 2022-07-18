Вторая неделя июля ознаменовалась ростом продаж легковых автомобилей

За вторую неделю июля 2022 года в России было реализовано 9998 единиц новой автомобильной техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт», это на 3% меньше, чем неделей ранее. При этом продажи выросли в сегменте легковых машин.

Так, за вторую неделю июля (с 11 по 17 число) в нашей стране было продано 7404 легковых автомобиля. И это на 1% больше, чем за первую неделю месяца (с 4 по 10 июля).

Продажи грузовиков составили 1432 экземпляра – на 7% меньше, чем прежде. На 15% упала реализация легких коммерческих машин (LCV), которые разошлись тиражом в 982 единицы. Сильнее всего снизились продажи автобусов – на 22% до 180 штук.

Более подробная информация о еженедельном состоянии рынка в разбивке по маркам, моделям и регионам содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ