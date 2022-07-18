Great Wall поставил на экспорт 1-миллионный автомобиль

Китайский автоконцерн Great Wall Motor достиг отметки в 1 миллион автомобилей, проданных на зарубежных рынках. Значительный рост экспорта отмечается в последние два года благодаря запуску ориентированных на глобальный рынок моделей, таких как Haval Jolion, Haval Dargo, третье поколение Haval H6 и пикап GWM Poer, сообщает пресс-служба автопроизводителя. По итогам первого полугодия 2022 года концерн GWM реализовал 518525 автомобилей, в том числе 62823 машины – на зарубежных рынках, что составляет 12% от общего объема продаж.

Сегодня бренды GWM представлены в более чем 170 странах мира, где концерн имеет около 700 каналов продаж. В рамках стратегии глобализации компания выводит новые продукты на конкурентные рынки, такие как Саудовская Аравия, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и Чили, а также продолжает развитие на быстрорастущих рынках Таиланда, Египта, Непала, Брунея, Пакистана, Малайзии, Вьетнама, Филиппин, Ирака, Сингапура и Лаоса.

Учитывая глобальный тренд на электромобили, GWM планирует запустить широкий ряд моделей на альтернативных источниках энергии в Австралии, одном из важных регионов в стратегии глобального развития компании. Одновременно концерн исследует возможности выхода на новые европейские рынки.

Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Кроме того, «Хавейл Мотор Рус» осуществляет дистрибуцию пикапов GWM Poer и GWM Wingle 7.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2022 года российские дилеры Haval реализовали 11652 автомобиля, что на 28% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Haval занял десятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 3,1% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Jolion с показателем 5296 проданных автомобилей (рост в 5,2 раза). В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Полный список дилеров Great Wall (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Haval