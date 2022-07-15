Европейские продажи LADA в июне 2022 года упали в 4 раза

По итогам июня в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 27 новых автомобилей LADA, что на 74% меньше по сравнению с прошлым годом. В 1 полугодии 2022 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 602 единицы, снизившись на 16,3%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей.

Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником LADA Niva нового поколения, который планировалось представить в 2024 году. Однако недавно Группа Renault передала российские активы в государственную собственность, в связи с чем экспортные планы LADA относительно Европы должны быть пересмотрены.

А вот о том, какие автомобили могут появиться на российском рынке, читайте в «Календаре новинок».

Фото: LADA