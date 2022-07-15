В российском каршеринге появились автомобили китайских брендов

Российские каршеринговые компании стали пополнять свой парк автомобилями китайских марок, пишет «Коммерсант». Причина этого – потеря западных и японских партнеров.

К примеру, «Делимобиль» уже закупил первую партию Chery Tiggo 4 из 150 новых автомобилей. Это первый опыт работы с китайскими марками, рассказали представители компании. Уже со следующего года в планах «Делимобиля» пополнять собственный парк на 10 – 12 тыс. штук ежегодно за счет машин из Китая.

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» уже предлагает своим клиентам Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO. По словам генерального директора компании Алексея Сергеева, с начала года закуплено уже 3 тыс. машин. Проблем с эксплуатацией не возникает, а потребители не видят особой разницы между немецким и китайским автопромом.

Также в планах «Яндекс.Драйв» закупить порядка 7 тыс. машин из Поднебесной. Представители китайских брендов есть и у BelkaCar.

Сколько стоит аренда китайского автомобиля?

В «Ситидрайв» 1 минута поездки на Haval Jolion и Chery Tiggo 7 PRO обойдется порядка 13 рублей 60 копеек. Стоит отметить, что эти автомобили добавлены в раздел «Комфорт» и это самая дорогая аренда в данной категории. К примеру, Renault Arkana стоит от 8,99 руб./мин.; Skoda Karoq – от 11,99 руб./мин. Цены указаны для жителей Москвы.