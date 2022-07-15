Европейский авторынок в июне снизился на 17%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня уменьшились на 17,3% и составили 959954 машины.

Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется на протяжении 11 месяцев подряд и обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубились логистическими проблемами из-за ситуации на Украине.

По итогам же 1 полугодия нынешнего года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 027 тыс. 547 единиц (-14,3%).

Наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе по итогам июня продал немецкий бренд Volkswagen – 112208 машин (-28%). Второе место удерживает японская Toyota с показателем 70111 автомобилей (-11,6%). Далее в марочном рейтинге, с практически равными результатами, следуют две французские компании – Renault (68999 шт.; -16,6%) и Peugeot (68973 шт.; -4,8%). Замыкает пятерку лидеров немецкий премиум-бренд BMW, реализовавший 59033 машины (-15,6%).

Эти и другие автомобили еще можно найти в России. С полным списком автодилеров по городам РФ можно ознакомиться здесь.