Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году упадет в 2,5 раза

За весь нынешний год в России будет реализовано 600 тысяч новых легковых автомобилей*. Это будет в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году. Такие данные привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка» (подробности – по ссылке), посвященного итогам и трендам авторынка.
Озвученные показатели соответствуют базовому сценарию прогноза рынка, который подготовили эксперты агентства. При этом оптимистичный сценарий развития подразумевает объем продаж новых легковых автомобилей в 690 тысяч единиц – вдвое (-54%) меньше, чем в прошлом году. Если же будет реализован пессимистичный сценарий, то объем рынка составит всего лишь 505 тысяч штук, а это соответствует уже трехкратному падению (-67%).
Претворение в жизнь того или иного сценария будет зависеть от целого ряда факторов. Во-первых, это экономические и политические (срок завершения военной спецоперации, снятие антироссийских санкций, изменение покупательской способности, динамика стоимости нефти и курса рубля). Во-вторых, важную роль будут играть состояние рынка и стимулирование спроса (динамика цен, на машины, доступность кредитов, программы господдержки, восстановление производства и импорта). Все это вкупе будет оказывать влияние на потребительское поведение.
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* На основе данных АО «Электронный паспорт»
Фото: АВТОСТАТ