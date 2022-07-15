Рынок новых легковых автомобилей в 2022 году упадет в 2,5 раза

За весь нынешний год в России будет реализовано 600 тысяч новых легковых автомобилей*. Это будет в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году. Такие данные привел директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка» (подробности – по ссылке), посвященного итогам и трендам авторынка.

Озвученные показатели соответствуют базовому сценарию прогноза рынка, который подготовили эксперты агентства. При этом оптимистичный сценарий развития подразумевает объем продаж новых легковых автомобилей в 690 тысяч единиц – вдвое (-54%) меньше, чем в прошлом году. Если же будет реализован пессимистичный сценарий, то объем рынка составит всего лишь 505 тысяч штук, а это соответствует уже трехкратному падению (-67%).