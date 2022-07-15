Российский авторынок: «дно» пройдено?

В рамках стартовавшего прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка» (онлайн-трансляция доступна по ссылке) директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков рассказал о ежемесячной статистике продаж* новых легковых автомобилей.

Максимальный объем их реализации в 2022 году был отмечен в феврале – почти 100 тысяч единиц. Затем началось их падение – до мая включительно (27,5 тыс. шт.). В июне продажи оказались уже выше – около 33 тысяч штук. Причем это больше и по сравнению с маем, и по отношению к апрелю (28 тыс. шт.).

Данная тенденция дает надежду, что в мае российский авторынок достиг «дна», от которого он может оттолкнуться. Впрочем, нельзя забывать, что май – это короткий рабочий месяц, из-за большого количества праздничных дней. Поэтому более понятная картина по восстановления рынка будет видна осенью.