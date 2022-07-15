В России растут лишь продажи автобусов

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» проанализировали данные АО «Электронный паспорт» за первые 6 месяцев 2022 года (об этом пойдет речь на «АВТОСТАТ Оперативке», подробности – по ссылке). Выяснилось, что за это время «в плюсе» оказывается только рынок автобусов.

Так, за первое полугодие их продажи увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего же в России с января по июнь было продано 6,3 тыс. новых автобусов.

Остальные три сегмента автомобильной техники демонстрируют падение. При этом самое сильное у рынка новых легковых автомобилей. За 6 месяцев 2022 года россияне приобрели их в количестве 352,1 тыс. штук – на 56% ниже, чем год назад.

Рынок новых LCV показал падение в 39% (до 40,3 тыс. шт.), а продажи новых грузовых автомобилей сократились на 19% (до 37,7 тыс. шт.).

По итогам же 6 месяцев 2022 года общие продажи автомобильной техники составили 436,4 тыс единиц – на 52% ниже результата годичной давности.

Более подробно об итогах авторынка вы узнаете во время прямой трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Итоги 1 полугодия 2022 года. Тренды и прогнозы», которую проведет директор агентства Сергей Целиков. Начало в 10-00 по московскому времени, участие бесплатное. Кроме того, вы сможете задать свой вопрос эксперту.

Фото: КАМАЗ