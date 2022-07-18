В первой половине июля цены на автомобили поднял только один бренд

За период с 1 по 15 июля 2022 года в России подорожали новые автомобили только одной марки. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, который провели специалисты портала «Цена Авто».

Так, в первой половине июля лишь китайский бренд JAC поднял цены на свои автомобили. При этом удорожание коснулось только трех моделей из пяти представленных на рынке.

Сильнее всех подорожал лифтбек JAC J7, который прибавил 400 – 631 тыс. рублей, или от 28,6% до 41,5% (в зависимости от комплектации). Кроссовер JAC S3 получил наименьшую ценовую прибавку – от 200 до 241 тыс. рублей, т.е. 18,2 – 20,4%. А пикап JAC Т6 стал дороже на 550 – 571 тыс. рублей, что на 28,8 – 31,4% выше прежней стоимости.

Что касается двух других моделей (кроссовера S7 и электромобиля iEV7S), то данных по их ценам на сайте дистрибьютора пока нет.