На долю «автоматов» в 1 полугодии пришлось 68% российского рынка

За 6 месяцев 2022 года в России было реализовано 240 165 новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией (АТ)*. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт», это составляет 68,2% от общего объема продаж.

Данный показатель является рекордным. К примеру, по итогам 2021 года на долю «автоматов» приходилось 66,5% российского рынка. Впрочем, если рассматривать продажи машин с АТ в разбивке по месяцам, то наибольшая их доля была зафиксирована в феврале нынешнего года – 69,2%. С тех пор она стала постепенно снижаться – до 66,3% в июне.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» считают, что доля «автоматов» в последующие месяцы продолжит падать, поскольку поставки машин европейских, японских и американских марок на наш рынок приостановлены. При этом автомобили LADA пока выпускаются только с механической КП, а у «корейцев» продолжаются проблемы с производством. Вся надежда остается на китайских производителей, но их продажи вряд ли повлияют на общую картину.

О других итогах и трендах российского авторынка расскажет директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится сегодня в 10-00 (время московское). Онлайн-трансляция доступна по ссылке. Не пропустите!

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: Hyundai