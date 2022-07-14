Hyundai раскрыла технические характеристики электромобиля Ioniq 6

На официальном сайте Hyundai опубликованы технические характеристики нового электрического седана Ioniq 6 2023 года, сообщает издание Kolesa.ru. Его производство начнется совсем скоро – в третьем квартале нынешнего года. Стоимость будущей модели пока не раскрывается.
Ioniq 6 создан на платформе E-GMP. На ней же сконструированы Kia EV6 и Genesis GV60. В автомобиле будет установлено два варианта батарей – емкостью 53 или 77,4 кВт*ч. Привод – задний или полный.
Также предполагается, что электрокар будет оснащен одномоторной или двухмоторной силовыми системами. Вторая версия имеет мощность в 325 л.с. Подзарядить электромобиль до 80% можно всего за 18 минут.
До «сотни» машина сможет разогнаться за 5,1 секунды. Без подзарядки Hyundai Ioniq 6 способен проехать более 610 км, это на 100 км больше, чем у нынешнего поколения модели. Максимальная скорость – 185 км/ч.
У корейского электрического седана увеличены отступы между колесными арками и поясной линией, а также увеличена задняя часть. Это даст больше пространства в салоне для пассажиров второго ряда.
Параметры Ioniq 6 – 4855/1880/1495 мм, расстояние между осями – 2950 мм.
Современный Ioniq 6 оснащен «помощниками» для водителя – системой помощи при вождении на шоссе, дистанционной интеллектуальной системой помощи при парковке, системой предотвращения столкновений, системой удержания в полосе движения и другими.
Интерьер минималистичен, в том числе и за счет полупрозрачных материалов. На передней панели расположен цифровой кластер, который объединил сразу два экрана – виртуальную приборную панель и тачскрин мультимедийной системы. Диагональ обоих экранов составила 12 дюймов.
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Фото: Hyundai