Hyundai раскрыла технические характеристики электромобиля Ioniq 6

На официальном сайте Hyundai опубликованы технические характеристики нового электрического седана Ioniq 6 2023 года, сообщает издание Kolesa.ru. Его производство начнется совсем скоро – в третьем квартале нынешнего года. Стоимость будущей модели пока не раскрывается.

Ioniq 6 создан на платформе E-GMP. На ней же сконструированы Kia EV6 и Genesis GV60. В автомобиле будет установлено два варианта батарей – емкостью 53 или 77,4 кВт*ч. Привод – задний или полный.

Также предполагается, что электрокар будет оснащен одномоторной или двухмоторной силовыми системами. Вторая версия имеет мощность в 325 л.с. Подзарядить электромобиль до 80% можно всего за 18 минут.

До «сотни» машина сможет разогнаться за 5,1 секунды. Без подзарядки Hyundai Ioniq 6 способен проехать более 610 км, это на 100 км больше, чем у нынешнего поколения модели. Максимальная скорость – 185 км/ч.

У корейского электрического седана увеличены отступы между колесными арками и поясной линией, а также увеличена задняя часть. Это даст больше пространства в салоне для пассажиров второго ряда.

Параметры Ioniq 6 – 4855/1880/1495 мм, расстояние между осями – 2950 мм.