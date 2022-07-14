«АВТОСТАТ Оперативка»: Сергей Целиков подведет итоги 1 полугодия и обозначит тренды | АВТОСТАТ

«АВТОСТАТ Оперативка»: Сергей Целиков подведет итоги 1 полугодия и обозначит тренды

0

«АВТОСТАТ Оперативка»: Сергей Целиков подведет итоги 1 полугодия и обозначит тренды

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в цифрах и графиках. Продажи. Парк. Производство.
Все готовые отчёты

Первая половина нынешнего года позади. С какими итогами закончил ее российский авторынок? Что ожидает его во 2 полугодии? Все самое интересное об этом расскажет директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков завтра во время прямого эфира.

Итак, 15 июля на нашем видеоканале будет проходить «АВТОСТАТ Оперативка», участие в которой абсолютно БЕСПЛАТНОЕ. Начало – в 10-00 по московскому времени. Подключайтесь и тогда вы оперативно получите самую актуальную информацию о продажах новой автомобильной техники в России, объемах ее производства и импорта.

Также мы представим наш прогноз на 2022 год по рынку легковых и коммерческих автомобилей. Отдельного внимания заслуживают и свежие данные по автокредитованию. Кроме этого, в ходе прямого эфира вы сможете задать свои вопросы Сергею Целикову и получить ответы на них «с пылу с жару».

Посетить «АВТОСТАТ Оперативку» можно по ссылке.

До встречи в прямом эфире!

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиобзор рынка автомобилейпрогноз авторынкалегкие коммерческие автомобилигрузовые автомобилиавтокредитованиеэлектромобиликонференции

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно