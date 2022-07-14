«АВТОСТАТ Оперативка»: Сергей Целиков подведет итоги 1 полугодия и обозначит тренды

Первая половина нынешнего года позади. С какими итогами закончил ее российский авторынок? Что ожидает его во 2 полугодии? Все самое интересное об этом расскажет директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков завтра во время прямого эфира.

Итак, 15 июля на нашем видеоканале будет проходить «АВТОСТАТ Оперативка», участие в которой абсолютно БЕСПЛАТНОЕ. Начало – в 10-00 по московскому времени. Подключайтесь и тогда вы оперативно получите самую актуальную информацию о продажах новой автомобильной техники в России, объемах ее производства и импорта.

Также мы представим наш прогноз на 2022 год по рынку легковых и коммерческих автомобилей. Отдельного внимания заслуживают и свежие данные по автокредитованию. Кроме этого, в ходе прямого эфира вы сможете задать свои вопросы Сергею Целикову и получить ответы на них «с пылу с жару».

Посетить «АВТОСТАТ Оперативку» можно по ссылке.



До встречи в прямом эфире!