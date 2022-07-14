Продажи новых люксовых автомобилей в 1 полугодии сократились на 41%

За период с января по июнь 2022 года россияне приобрели 240 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 41% меньше, чем за тот же период прошлого года (408 шт.). Такие данные выявили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

В 1 полугодии наибольшие предпочтения среди люксовых автомобилей состоятельные жители РФ отдавали бренду Rolls-Royce (71 шт.), на долю которого пришлось 30% от общего объема. Второе место в марочном рейтинге занимает Maserati (58 шт.), на третьем – Bentley (53 шт.). Кроме этого, за истекшие полгода было куплено 25 новых машин Ferrari, 18 – Lamborghini, 12 – Aurus и 3 – Aston Martin.

Тройку самых популярных у россиян люксовых моделей образуют кроссовер Maserati Levante (58 шт.), внедорожник Rolls-Royce Cullinan (37 шт.) и купе Bentley Continental GT (28 шт.).