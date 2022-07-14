На АВТОВАЗе рассказали о цене LADA Granta по программе льготного автокредитования | АВТОСТАТ

На АВТОВАЗе рассказали о цене LADA Granta по программе льготного автокредитования

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На АВТОВАЗе рассказали о цене LADA Granta по программе льготного автокредитования

Автомобильный рынок России - 2022
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Сегодня Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования, а АВТОВАЗ сообщил о цене автомобилей семейства LADA Granta, которые можно приобрести по этой программе.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, цена LADA Granta Classic’22, купленной в рамках новой госпрограммы, стартует с отметки 543 120 рублей. Иными словами, это начальная стоимость седана «Гранта» (678 300 рублей) за вычетом 20%. Именно столько по условиям программы льготного автокредитования составляет субсидируемая из федерального бюджета скидка от стоимости автомобиля (для субъектов Дальневосточного ФО она равна 25%).

На АВТОВАЗе отметили, что все модели LADA (легковые и легкие коммерческие), выпуск которых осуществляется АВТОВАЗом в настоящее время и будет возобновлен в ближайшие месяцы, являются участниками вновь вводимой Минпромторгом РФ государственной программы поддержки спроса на автомобильном рынке.

К примеру, стоимость внедорожника LADA Niva Legend по программе льготного кредитования составит менее 660 тысяч рублей. Но она, по всей видимости, рассчитана от прежней цены (818 900 рублей). А вот цена упрощенной версии данной модели, производство которой началось на днях, станет известна позже, но при этом снизится, как сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

На АВТОВАЗе рассказали о цене LADA Granta по программе льготного автокредитования

Глава отечественного автогиганта также подчеркнул, что АВТОВАЗ приветствует возобновление Минпромторгом программ господдержки, поскольку в предыдущие годы они показали высокую эффективность. «Данные программы возобновлены в наиболее подходящий для этого момент, когда рынку требуется помощь в возврате к тренду восстановления. Уверен, что вводимые меры обеспечат устойчивый рост продаж LADA, что для АВТОВАЗа и всех наших партнеров и поставщиков означает сохранение рабочих мест и стабильную занятость», - добавил Соколов.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: МАРТЕН, LADA

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазценыльготные автокредитыladalada grantalada niva legend

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