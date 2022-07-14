На АВТОВАЗе рассказали о цене LADA Granta по программе льготного автокредитования

Сегодня Минпромторг возобновил программу льготного автокредитования, а АВТОВАЗ сообщил о цене автомобилей семейства LADA Granta, которые можно приобрести по этой программе.
Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, цена LADA Granta Classic’22, купленной в рамках новой госпрограммы, стартует с отметки 543 120 рублей. Иными словами, это начальная стоимость седана «Гранта» (678 300 рублей) за вычетом 20%. Именно столько по условиям программы льготного автокредитования составляет субсидируемая из федерального бюджета скидка от стоимости автомобиля (для субъектов Дальневосточного ФО она равна 25%).
На АВТОВАЗе отметили, что все модели LADA (легковые и легкие коммерческие), выпуск которых осуществляется АВТОВАЗом в настоящее время и будет возобновлен в ближайшие месяцы, являются участниками вновь вводимой Минпромторгом РФ государственной программы поддержки спроса на автомобильном рынке.
К примеру, стоимость внедорожника LADA Niva Legend по программе льготного кредитования составит менее 660 тысяч рублей. Но она, по всей видимости, рассчитана от прежней цены (818 900 рублей). А вот цена упрощенной версии данной модели, производство которой началось на днях, станет известна позже, но при этом снизится, как сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Глава отечественного автогиганта также подчеркнул, что АВТОВАЗ приветствует возобновление Минпромторгом программ господдержки, поскольку в предыдущие годы они показали высокую эффективность. «Данные программы возобновлены в наиболее подходящий для этого момент, когда рынку требуется помощь в возврате к тренду восстановления. Уверен, что вводимые меры обеспечат устойчивый рост продаж LADA, что для АВТОВАЗа и всех наших партнеров и поставщиков означает сохранение рабочих мест и стабильную занятость», - добавил Соколов.
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Фото: МАРТЕН, LADA