На АВТОВАЗе появится новое семейство автомобилей

АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA. Об этом сообщил глава предприятия Максим Соколов в интервью РИА Новости. По его словам, совершенно новая российская платформа, возможно, позволит выпускать автомобили более высокого класса. «Будем делать шаги в сторону класса С. Это опять же будет скоординировано с новой стратегией АВТОВАЗа и российского автопрома», - отмечает Соколов.

Размер инвестиций, который планируют потратить на новый проект, пока не раскрывают. Однако, он будет «соответствовать трендам мирового автомобилестроения». Сумма вложенных средств будет зависеть от стратегии предприятия, которая будет обсуждаться на уровне топ-менеджмента компании и согласована с Минпромторгом.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов также отметил, что сегодня основная задача компании – глубокая локализация, которая позволит достичь технологического суверенитета в автопроме. И для этого потребуются инвестиции не только со стороны предприятия, но и со стороны поставщиков, партнеров и производителей автокомпонентов. Также АВТОВАЗ рассчитывает на поддержку государства.