ТОП-10 регионов России по продажам новых электромобилей

Порядка 80% реализованных в 1 полугодии 2022 года новых электромобилей пришлось на 10 субъектов РФ. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», обработав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Больше всего электрокаров в январе – июне приобрели жители Москвы – 491 экземпляр. Это соответствует 38% от общего количества. Второе место, с огромным отставанием от лидера, занимает Московская область, где было куплено 136 электромобилей. Немного отстает от нее Санкт-Петербург, результат которого составил 118 единиц.

Кроме столичных субъектов, в ТОП-10 крупнейших региональных рынков электромобилей по итогам 6 месяцев 2022 года также попали: Краснодарский край (90 шт.), Пермский край (37 шт.), Татарстан (27 шт.), Свердловская область (25 шт.), Нижегородская область (24 шт.), Иркутская область (23 шт.) и Челябинская область (22 шт.).

Напомним, что в 1 полугодии объем российского рынка новых электрокаров составил 1278 единиц – в 1,5 раза больше, чем в январе – июне 2021-го. Более подробная информация о продажах электромобилей содержится в обзоре «Экспресс-мониторинг учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ