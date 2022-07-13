Продажи новых электромобилей в 1 полугодии выросли в 1,5 раза

Российский авторынок падает, но продажи электромобилей в стране растут. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Действительно, если в 1 полугодии 2022 года рынок новых легковых автомобилей упал более чем на половину (-56%), то в сегменте электрокаров наблюдается совершенно обратная картина. Так, за 6 месяцев россияне купили 1278 новых электромобилей, что на 53% больше, чем за тот же период прошлого года.

Порядка половины (46,5%) рынка таких транспортных средств приходится на марку Tesla – за полгода жители РФ стали обладателями 594 таких машин, что в 3,5 раза выше результата января – июня 2021-го. По словам директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, это связано с тем, что сейчас находят своих владельцев и встают на учет те электрокары, которые были ввезены в конце 2021 года, перед отменой льготной «растаможки». Напомним, что до 31 декабря 2021 года действовали нулевые пошлины на ввоз электромобилей в Россию, а с 1 января 2022 года они ввозятся на общих основаниях. «Ежемесячный тренд на снижение уже виден. И в ближайшие месяцы рост продаж электромобилей в России заметно сократится», - подчеркивает эксперт.