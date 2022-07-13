Завод «Москвич» будет выпускать иранские автомобили?

Интрига вокруг бывшего завода «Рено Россия» (а ныне «Москвич») становится все более занимательной. Всего неделю назад мэр Москвы Сергей Собянин, участвуя в подписании соглашения между Правительством Москвы и ПАО «КАМАЗ», подробно рассказывал журналистам о планах в отношении этой производственной площадки, называя вполне конкретные сроки и объемы по выпуску будущих автомобилей. При этом был представлен «примерный модельный ряд» будущей продукции, в котором специалисты сразу распознали линейку китайского автопроизводителя JAC. И вдруг сейчас - неожиданное появление новой информации в отношении московского автозавода и автомобилей, которые будут выпускаться под брендом «Москвич».

Так, на саммите «Сильная Россия» руководитель российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем рассказал, что на московском автомобильном заводе может начаться выпуск иранских машин. При этом спикер сослался на некий «серьезный диалог» и «предварительное соглашение».

Кроме того, из сообщения RTVI.com стало известно, что компании из Ирана рассматривают также возможность работы на заводах Татарстана — в Набережных Челнах и Елабуге. Мирзаи Гази Аббас Мослем напомнил, что страна имеет лицензии компаний Mercedes-Benz, Peugeot и Renault - то есть, у нее есть соответствующие технологии. И за подобным сотрудничеством может стоять насыщение российского авторынка и автопрома необходимыми автокомпонентами.

Напомним, что на московской выставке в августе 2021 года Iran Khodro демонстрировал россиянам свои свежие продукты - модели Runna, Dena, Tara (свежий собственный рестайлинг Peugeot 301).