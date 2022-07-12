В России заработал сервис электронной купли-продажи автомобилей через портал «Госуслуги»

Проверить, наложены ли на автомобиль продавца какие-то ограничения - можно было и раньше, используя открытую базу ГИБДД. Оформить договор купли-продажи на машину - тоже (с дальнейшей возможностью его распечатки). А вот заключить полностью электронный договор, который бы был признан всеми участниками сделки и официальными органами, стало возможным только сейчас. Минцифры совместно с МВД запустили обещанный сервис на портале «Госуслуги».
Правда, пока с небольшой оговоркой - «в пилотном режиме». И только для физических лиц и по автомобилям с пробегом. При этом покупатель и продавец могут вообще не встречаться друг с другом. Запретом для сделки может быть только возраст (и продавец, и покупатель должны быть старше 18 лет), отсутствие подтвержденных учетных записей на «Госуслугахи» (наличие подтвержденной учетной записи - обязательное условие), наличие ограничений, наложенных на продавемую/покупаемую машину. Заверять у нотариуса заключенную сделку не нужно. Все происходит прямо в сети.
Порядок действий (подсказки) прописан на странице по шагам. При этом впечатывать данные по автомобилю и те, что имеют отношение к идентификации продавца и покупателя - не нужно. Они попадут в шаблон догоговора автоматически. А значит, в документ не попадут ошибки, которыми иногда отличается «человеческий фактор».
Подписывается такой договор с помощью отдельного приложения «Госключ». В «шпаргалке» уточняется, что, подписывая, покупатель подтверждает, что принял автомобиль, а продавец - что получил деньги.
При желании можно также заключить в дополнение к договору акт приема-передачи автомобиля, где можно зафиксировать техническое состояние транспортного средства на момент передачи и отсутствие претензий у продавца и покупателя в отношении передаваемого автомобиля и его оплаты.
Данные договора автоматически отправляются в ГИБДД. И, кстати, сразу после заключения такого договора, новые штрафы начинают приходить уже новому владельцу. Так что, заключив даже электронный договор, покупателю стоит сразу же позаботиться об ОСАГО.
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Фото: АВТОСТАТ