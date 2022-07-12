В России заработал сервис электронной купли-продажи автомобилей через портал «Госуслуги»

Проверить, наложены ли на автомобиль продавца какие-то ограничения - можно было и раньше, используя открытую базу ГИБДД. Оформить договор купли-продажи на машину - тоже (с дальнейшей возможностью его распечатки). А вот заключить полностью электронный договор, который бы был признан всеми участниками сделки и официальными органами, стало возможным только сейчас. Минцифры совместно с МВД запустили обещанный сервис на портале «Госуслуги».

Правда, пока с небольшой оговоркой - «в пилотном режиме». И только для физических лиц и по автомобилям с пробегом. При этом покупатель и продавец могут вообще не встречаться друг с другом. Запретом для сделки может быть только возраст (и продавец, и покупатель должны быть старше 18 лет), отсутствие подтвержденных учетных записей на «Госуслугахи» (наличие подтвержденной учетной записи - обязательное условие), наличие ограничений, наложенных на продавемую/покупаемую машину. Заверять у нотариуса заключенную сделку не нужно. Все происходит прямо в сети.

Порядок действий (подсказки) прописан на странице по шагам. При этом впечатывать данные по автомобилю и те, что имеют отношение к идентификации продавца и покупателя - не нужно. Они попадут в шаблон догоговора автоматически. А значит, в документ не попадут ошибки, которыми иногда отличается «человеческий фактор».