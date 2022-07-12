Продажи новых автомобилей сильнее всего упали в Башкирии

Среди всех регионов РФ самое сильное падение рынка новых легковых автомобилей отмечено в Башкортостане. Это обнаружили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Так, по итогам 1 полугодия 2022 года продажи новых легковых машин в Башкирии упали на 64,3% (по отношению к тому же периоду прошлого года). При этом в целом по стране авторынок снизился на 55,6%. Кроме Башкортостана, еще в 37 регионах падение продаж новых автомобилей оказалось глубже общероссийского.

Эксперты агентства отмечают, что авторынок упал во всех субъектах РФ, а менее других этот процесс затронул Камчатку (-18,4%).

Что касается крупнейших региональных рынков, то в Москве продажи новых легковых автомобилей в 1 полугодии снизились на 48,9%, в Подмосковье – на 56%, а в Питере – на 55,7%. Более подробная информация об этом содержится здесь.

Фото: Башавтоком