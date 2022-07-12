Параллельный импорт для автодилеров и станций НСТО

Параллельный импорт - как за него лучше взяться и какие подводные камни он может принести, насколько высоки его шансы улучшить ситуацию на авторынке и что надо изменить, чтобы он заработал эффективно? Все эти вопросы, как оказалось, сегодня волнуют очень большую аудиторию, связанную с автобизнесом, начиная с дилеров и независимых СТО и заканчивая финансовыми организациями.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» регулярно проводят опросы на своих форумах и в бизнес-сообществе, задавая вопросы: «Какие темы наиболее интересны для вас?», «Что бы вы хотели обсудить на нашем следующем форуме?», «Кого из спикеров вы хотели бы видеть?». Получив обратную связь от своей аудитории, они пришли к выводу, что необходимо срочно организовать отдельный форум, посвященный параллельному импорту, с приглашением специалистов, представителей Минпромторга, дилеров и дистрибьюторов, руководителей финансовых учреждений - в общем всех, кого волнует сегодняшняя ситуация на рынке и кто ищет ответы на свои вопросы.

Дата этой встречи сегодня уже определена - 16 августа 2022 года. Тема звучит так: «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти. Законы, практика, перспективы». На данный момент эксперты дорабатывают программу форума и список приглашенных специалистов. Однако уже сейчас с огромной долей уверенности мы можем огласить вам первый блок вопросов, которые будут рассмотрены 16 августа.

Условно этот блок можно назвать «Дилеры и НСТО». Здесь мы обязательно разберем, кто (какие операторы) и как уже работают с поставками, что и у кого закупают. Выясним, насколько хорошо продаются автомобили, ввезенные в Россию. Вместе оценим, способны ли эти объемы решить проблему наполнения авторынка. Обязательно затронем проблему поставки запчастей - как и у кого искать запчасти, пользуясь разрешением на параллельный импорт; оценим потенциал такого импорта и механизм ценообразования подобных закупок (соответствие цены и качества); обсудим наиболее актуальные точки ввоза автокомпонентов. Кроме того, посмотрим, каких законодательных актов не хватает сегодня дилерам и НСТО, чтобы процессы поставок автомобилей и запчастей к ним шли без проволочек.

Форма участия в мероприятии - традиционная для «АВТОСТАТ»: оффлайн и онлайн. Место проведения - Москва. Дата - 16 августа.