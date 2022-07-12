В июне белорусы купили новых легковых автомобилей в 2,4 раза больше, чем в мае

По итогам июня в Белоруссии было продано 1113 новых легковых автомобилей. Как отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), это на 68% меньше, чем в июне прошлого года, но в 2,4 раза выше показателя мая 2022-го.

Основным фактором таких объемов продаж, в БАА называют дефицит предложения. «Сохраняется неопределенность с объемом предложений автомобилей по всем маркам во втором полугодии. Снижается эффективность работы салонов из-за снижения объемов продаж и роста затрат. Рынок легковых автомобилей пока не нашел своего равновесного состояния. Хотелось бы сохранить положительную динамику продаж и в июле», - отмечает член Правления БАА Свидерский Г.Б.

Марочный рейтинг в июне возглавляет китайская Geely, за месяц реализовавшая в Белоруссии 451 автомобиль. На втором месте – российская LADA (149 шт.), а замыкает ТОП-3 – корейская Kia (121 шт.). Результаты продаж остальных брендов составили менее 100 единиц.

Первые две позиции модельного рейтинга принадлежат китайским кроссоверам – Geely Atlas Pro (343 шт.) и Geely Coolray (86 шт.). Третью строчку занял Kia Rio (62 шт.). В пятерку лидеров по итогам июня также вошли Volkswagen Polo (58 шт.) и Renault Logan Stepway (55 шт.). Объемы реализации других моделей оказались ниже отметки в 50 автомобилей.